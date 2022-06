Agentschap Telecom denkt in september klaar te zijn met KPN-spionageonderzoek

Agentschap Telecom verwacht medio september klaar te zijn met het onderzoek naar KPN. De waakhond onderzoekt of er ongeoorloofd toegang was tot KPN's tapvoorzieningen. Volgens de Volkskrant had Huawei toegang tot het interne netwerk van de provider.

Inmiddels heeft het Agentschap Telecom documentatie geanalyseerd, systemen onderzocht en inspecties uitgevoerd bij 'meerdere datacentra'. Met deze informatie heeft de toezichthouder 'de onderzoeksvragen verder kunnen aanscherpen' en de benodigde diepgang van het onderzoek vaststellen. Nu wil de waakhond de fysieke beveiliging, logische toegangsbeveiliging, logging en monitoring van KPN verder onderzoeken. Dit duurt volgens het Agentschap nog 'enkele maanden', in september moet het onderzoek klaar zijn. Wanneer de conclusies worden gepubliceerd, is niet bekend.

Het onderzoek richt zich op de vraag of er ongewenste toegang mogelijk was tot KPN's tapvoorziening, specifiek in de mobiele netwerken van het bedrijf. Met deze tapvoorziening kan met de provider na een bevel van een rechter iemand aftappen. Medio april publiceerde de Volkskrant echter dat Huawei hier rond 2009 ook toegang tot had. Deze toegang had Huawei zelfs vanuit China, schreef de krant op basis van een Capgemini-rapport. Huawei kon dit doordat KPN veel gebruikmaakte van Huawei-apparatuur en -beheerders. KPN en Huawei ontkennen dat dit mogelijk was.