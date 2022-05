'Huawei kon rond 2009 ongehinderd meeluisteren met alle mobiele KPN-klanten'

Huawei zou rond het jaar 2010 toegang hebben gehad tot alle lagen van het mobiele netwerk van KPN, omdat het de apparatuur daar leverde en beheerde. De toegang van Huawei ging zo ver, dat het alle gesprekken op het netwerk kon afluisteren.

De Volkskrant meldt dat op basis van een geheim rapport van Capgemini, dat het in handen heeft. Dat bedrijf werd in de arm genomen om te onderzoeken welke risico's er komen kijken bij een nog nauwere samenwerking met Huawei. KPN overwoog de extra nauwe samenwerking vanwege de lage prijs die Huawei vraagt voor zijn netwerkapparatuur en het beheer daarvan; door de financiële crisis van toen werd Huaweis prijs des te aantrekkelijker.

Capgemini concludeert in het rapport dat Huawei door zijn bestaande, verregaande toegang tot het KPN-netwerk informatie had over welke personen in Nederland telefonisch afgetapt werden en kon zelf ook meeluisteren met gesprekken. Het bedrijf kon dat zelfs op afstand, vanuit thuisland China. Capgemini stelt dat "het voortbestaan van KPN ernstig in gevaar is omdat mogelijk vergunningen worden ingetrokken of overheid en bedrijfsleven hun vertrouwen in KPN opzeggen indien bekend wordt dat de Chinese overheid ongecontroleerd mobiele KPN-nummers kan afluisteren en het netwerk kan platleggen". Het consultancybedrijf stelt dat Huawei zich in het algemeen 'niet als een betrouwbare partner gedraagt'.

De Volkskrant onderstreept dat niet alleen Chinese dissidenten destijds mogelijk gebruik maakten van het KPN-netwerk, maar dat ook de Nederlandse regering bij KPN zit. Het bedrijf had destijds een Nederlands marktaandeel van meer dan 50 procent.

KPN maakte in ieder geval in 2009 gebruik van Huawei-apparatuur en -beheerders in zijn netwerk. In een reactie stelt het bedrijf: "Geen enkele leverancier van KPN heeft ‘ongeautoriseerde, ongecontroleerde en ongelimiteerde’ toegang tot de netwerken en systemen, of is in staat om KPN-klanten af te luisteren of tapinformatie in te zien." Ook destijds heeft KPN 'nooit geconstateerd dat er door Huawei klantgegevens zijn ontvreemd uit onze netwerken of klantsystemen, of dat er is afgeluisterd'. Het onderstreept verder dat naar aanleiding van dat rapport van nauwere samenwerking met Huawei is afgezien en dat netwerkapparatuur en beheer tegenwoordig geleverd en verzorgd wordt door Ericsson.

Huawei zelf stelt dat het geen volledige reactie kan geven over een document dat het niet ingezien heeft. Het bedrijf neemt wel 'afstand van de situatie' en stelt dat haar medewerkers 'geen ongeautoriseerde toegang gehad tot het netwerk en de data van KPN, noch gegevens onttrokken aan dat netwerk'. Ook stelt het dat de Huawei-medewerkers bij KPN ingehuurd waren door KPN, waardoor het 'de facto KPN-medewerkers waren', wat het artikel 'in een ander daglicht plaatst'.