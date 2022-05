Docker brengt eerste versie van containerplatform uit voor Apple M1-machines

Het containerplatform Docker werkt nu natively op Apples nieuwe M1-hardware, met zijn Arm-architectuur. De software moest herschreven worden voor dat platform; het was Dockers 'meest verzochte nieuwe feature ooit'.

Docker werkte al op Apple M1-hardware met behulp van Rosetta, de compatibiliteitslaag in macOS die vertaalt tussen verschillende instructiesets. Dat vertalen kost echter extra rekenkracht, waardoor het niet een geschikte permanente oplossing is. Daarom werkte het Docker-bedrijf aan een native versie van Docker, die na meerdere release candidates nu een general availability-release krijgt. Dat schrijft het in een blogpost.

Docker werkt nog niet foutloos op M1-hardware. Rosetta 2 is nog steeds vereist omdat sommige binaries nog niet omgezet zijn van de Darwin/AMD64-instructieset waar ze vandaan komen. Daarnaast moeten de makers van Docker containers zelf ook compatibiliteit voor Arm64 bieden, wat nog niet altijd het geval is. Een prominent voorbeeld daarvan is mysql; dat werkt nog niet zonder toch amd64 te emuleren. Docker stelt mariadb als tussentijds alternatief voor.

De makers verwachten dat in de toekomst de tekortkomingen van Docker zelf en de containers weggewerkt worden. Dat en meer aantekeningen staan in de release notes.

Docker is een soort virtualisatieprogramma, maar dan met een minimalistische aanpak. Een Docker-image is een bundel van een applicatie en alle nodige libraries en dependencies, maar niet een besturingssysteem daaromheen. Het resultaat is daardoor onder andere minder intensief gebruik van schijfruimte en rekenkracht. Docker is beschikbaar voor Linux, Windows en macOS.