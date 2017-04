Door Sander van Voorst, woensdag 19 april 2017 11:26, 3 reacties • Feedback

Op het DockerCon-evenement heeft Docker LinuxKit aangekondigd, waarmee Linux-containers op verschillende platforms gebruikt kunnen worden. Microsoft kondigt aan daarvoor ondersteuning te bieden in Windows 10 en Windows Server.

Docker meldt dat het met LinuxKit mogelijk moet zijn om een Linux-distributie op platformen te draaien die niet standaard zijn voorzien van ondersteuning voor het OS, zoals Windows en macOS. Zo is de minimale grootte van een image 35MB en draaien alle systeemdiensten als containers, waardoor zij naar wens verwijderd of vervangen kunnen worden. Docker heeft de broncode van LinuxKit beschikbaar gesteld via GitHub. Alpine, de Linux-distributie die Docker gebruikt voor zijn officiële images, blijft volgens de onderneming bestaan.

In een eigen aankondiging schrijft Microsoft dat het Linux-containers ondersteunt in Windows Server door gebruik te maken van dezelfde isolatietechnieken als bij zijn Hyper-V-hypervisor. Daardoor kunnen Windows- en Linux-containers naast elkaar gedraaid worden, aldus het bedrijf. Deze functionaliteit moet beschikbaar komen in zowel Windows als Azure. Microsoft zegt dat het samenwerkt met Canonical, Intel, Red Hat en SUSE, en dat gebruikers kunnen kiezen welke Linux-distributie zij willen gebruiken.

Naast LinuxKit kondigde Docker het Moby-project aan, dat een aantal componenten en een framework biedt voor het bouwen van eigen containersystemen. Docker is een dienst die het mogelijk maakt om software te draaien in een container, die in alle benodigdheden voorziet. Het verschil met een virtual machine is bijvoorbeeld dat er minder systeemcapaciteit benodigd is.