Docker meldt dat gegevens van 190.000 Hub-gebruikers mogelijk zijn gestolen

Docker heeft te kennen gegeven dat hackers mogelijk een database hebben binnengedrongen, waarbij zij toegang hebben gekregen tot gebruikersgegevens. Daarbij denkt het bedrijf dat er ongeveer 190.000 klanten zijn getroffen.

Volgens de loggegevens van Docker is er op 25 april ongeoorloofde toegang geweest tot een database van Hub, waarbij het bedrijf naar eigen zeggen 'niet-financiële' data heeft opgeslagen. Kort na ontdekking zegt Docker de server te hebben veiliggesteld waarbij tevens aanvullende beveiligingsmaatregelen zijn genomen. Die informatie staat in een e-mail die kort na de hack naar klanten is gestuurd. Daarbij moet worden aangemerkt dat het onderzoek naar de hack nog niet is afgesloten.

In de tussentijd zouden de hackers echter wel toegang hebben gekregen tot de persoonlijke gegevens van zo'n 190.000 Hub-gebruikers. Daarbij zijn mogelijk gebruikersnamen en versleutelde wachtwoorden in handen gevallen van de inbrekers. Ook tokens voor Github en Bitbucket zijn mogelijk gestolen. Docker vraagt gebruikers om die tokens in te trekken, maar ook om het wachtwoord van Hub-accounts te veranderen.

Docker is een bedrijf dat diensten biedt voor het bouwen en uitrollen van applicaties. Het heeft een reeks aan verschillende producten, waaronder voor individuele ontwikkelaars, maar ook voor bedrijven.