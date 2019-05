GitHub komt met manier om geld te doneren aan ontwikkelaars

GitHub krijgt een manier om geld te doneren aan ontwikkelaars om zo de ontwikkeling van projecten te steunen. Dat heeft de site, sinds enige tijd eigendom van Microsoft, bekendgemaakt. De site verdubbelt elke donatie in het eerste jaar.

Het sponsoren van ontwikkelaars kan door op de gebruikersnaam te drukken en vervolgens het knopje Sponsor aan te klikken, zegt GitHub. Voorlopig gaat honderd procent van het geld naar de ontwikkelaars, terwijl het bedrijf de donaties het eerste jaar verdubbelt. Op die manier wil het bedrijf dat veel mensen ontwikkelaars gaan steunen.

Ontwikkelaars kunnen zich aanmelden om donaties te ontvangen. Dat gaat via maandelijkse betalingen. Ontwikkelaars kunnen daar dingen tegenover stellen, zoals een badge die aangeeft wie een sponsor is.

Niet elke ontwikkelaar kan zich gelijk aanmelden, want er is vooralsnog een wachtlijst. De functie is nog in bèta. Wanneer deze opengaat voor alle gebruikers en ontwikkelaars op GitHub, is niet duidelijk.