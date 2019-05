Microsoft wil data verkiezingen beschermen met opensourceplatform

Microsoft heeft een opensource-sdk aangekondigd die moet helpen bij het beveiligen van verkiezingen. De software maakt gebruik van SEAL, Microsofts implementatie van homomorfe encryptie.

De ElectionGuard-software is bedoeld voor bestaande en nieuwe stemsystemen en moet helpen bij de beveiliging en verificatie van verkiezingen. Microsoft werkt samen met Galois bij de ontwikkeling. Met de software zijn stemcomputers volgens de bedrijven end-to-end te verifiëren en individuele burgers kunnen ermee controleren dat hun stem geteld is. Daarnaast kunnen derde partijen valideren dat er niet gerommeld is met de verkiezingen.

Details geeft Microsoft verder niet. Deze zomer moet de sdk beschikbaar komen op GitHub en Microsoft werkt samen met meerdere bedrijven aan pilots voor komende verkiezingen. De techniek werkt met SEAL. Dit is een softwarebibliotheek voor homomorfe encryptie die Microsoft onder een MIT-licentie vrijgeeft. Homomorfe encryptie biedt de mogelijkheid berekeningen uit te voeren op versleutelde data, zonder dat eerst decryptie hoeft plaats te vinden. Ook het resultaat van de berekening blijft versleuteld. Hierdoor is data te verwerken door partijen, zonder dat die partijen inzage hebben in de inhoud.

Microsoft kondigt verder Microsoft 365 for Campaigns aan. Dit is een zakelijk Microsoft 365-abonnement voor politieke partijen en campagnes, die daarmee volgens Microsoft de beveiliging bij hun werkzaamheden kunnen verbeteren. Onderdeel van het aanbod is AccountGuard, dat politici waarschuwt voor gerichte dreigingen. Microsoft 365 bestaat uit Windows 10, Office 365 en aanvullende beveiligingsdiensten. Met het aanbod speelt het bedrijf in op toenemende zorgen wereldwijd over beïnvloeding van verkiezingen.