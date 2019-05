Microsoft kondigt Visual Studio Online aan

Microsoft heeft tijdens zijn Build 2019-conferentie Visual Studio Online aangekondigd. Dit is een online dienst voor softwareontwikkeling die in de browser draait. Visual Studio Online is gebaseerd op Visual Studio Code.

Microsoft noemt Visual Studio Online zelf een companion editor en de op het web gebaseerde dienst dient volgens het bedrijf als aanvulling op het bestaande Visual Studio-aanbod. Welke mogelijkheden de editor allemaal krijgt is nog niet bekend, maar Microsoft noemt als toepassingen het maken van snelle edits onderweg en het deelnemen aan Live Share-sessies.

Het bedrijf belooft dat Visual Studio Online vertrouwd aanvoelt en in kan haken op het ecosysteem van extensies voor Visual Studio Code. In ieder geval gaat de online omgeving workspaces van Visual Studio Code ondersteunen en ook komt er ondersteuning voor IntelliCode.