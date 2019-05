T-Mobile voorziet in juni 33.000 adressen in Den Haag van glasvezel

T-Mobile gaat met VolkerWessels Telecom een glasvezelnetwerk aanleggen in Den Haag. Daarvoor is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeente. De bedrijven spreken van een netwerk met open toegang dat ook voor 5g- en Smart City-toepassingen gebruikt zal worden.

In juni krijgen 33.000 woon- en zakelijke adressen in de wijk Segbroek toegang tot het glasvezelnetwerk. Over de aanleg van glasvezel in andere wijken staat niets in de aankondiging. Wethouder Richard Mos spreekt echter over even 'brede uitrol van fiber-to-the-home in de stad' die 'een goede digitale connectiviteit oplevert voor alle Haagse burgers'.

Het nieuwe glasvezelnetwerk krijgt volgens de initiatiefnemers een open access-model en is daarmee beschikbaar voor derden. T-Mobile schrijft dat het daarmee geschikt is voor 5g- en Smart City-toepassingen; maar ook andere providers kunnen internetabonnementen gaan aanbieden via het netwerk. Welke partijen dat zijn en wat de abonnementen gaan kosten, is nog niet bekend. T-Mobile biedt zelf glasvezelabonnementen aan met een downloadsnelheid van 50, 100 of 200Mbit/s voor respectievelijk 32,50, 36 en 38 euro per maand.

T-Mobile beloofde vorig jaar te zullen investeren in glasvezelprojecten en twee miljoen huishoudens van glasvezel te voorzien. Die beloofde maakte de provider rondom de overname van Tele2. Wanneer die twee miljoen aansluitingen er zijn en waar die precies komen, is niet gespecificeerd.