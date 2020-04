T-Mobile kan 1,1 miljoen huishoudens op KPN-netwerk geen glasvezel aanbieden

T-Mobile kan 1,1 miljoen huishoudens die glasvezel hebben via het KPN-netwerk geen abonnementen aanbieden, terwijl dat wel de bedoeling was. T-Mobile kan dat wel bij 300.000 andere huishoudens die glasvezel van KPN hebben.

Het is onbekend waar de huishoudens waarover het gaat, zich bevinden. Volgens het Financieel Dagblad zegt T-Mobile dat KPN zich niet aan de afspraak houdt om zijn netwerk open te stellen voor alle concurrenten die dat willen, terwijl KPN claimt dat beide bedrijven het 'waarschijnlijk' niet eens zijn over de voorwaarden. KPN hoeft het netwerk niet open te stellen na een rechterlijke uitspraak, maar zei dat het bedrijf zich zal houden aan eerder gedane beloftes. "KPN biedt toegang tot 7,6 miljoen adressen via zijn netwerken en dat blijft zo", aldus woordvoerder Hans van Zon tegen Tweakers.

T-Mobile wil met uitbreiding van het aantal huishoudens met glasvezel zijn positie op de vaste markt versterken. Het wil de derde grote partij op de Nederlandse markt worden na KPN en VodafoneZiggo, maar het heeft in tegenstelling tot beide concurrenten geen landelijk dekkend vast netwerk. T-Mobile nam Tele2 over om te groeien op de vaste markt en het kreeg eerder Vodafone Thuis in handen. Vodafone moest Thuis verkopen om samen te mogen gaan met Ziggo.

KPN en T-Mobile hebben ook een conflict over het aanleggen van glasvezel in een wijk in Den Haag. Beide bedrijven willen op termijn eigenaar worden van dat glasvezelnetwerk, waardoor nu de situatie dreigt te ontstaan dat beide bedrijven een eigen glasvezelverbinding gaan aanleggen in de wijk.