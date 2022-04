T-Mobile wil minstens miljoen Nederlandse huishoudens van glasvezel voorzien

T-Mobile zegt dat het in vijf jaar tijd minstens een miljoen Nederlandse huishoudens van glasvezelinternet gaat voorzien. Het gaat om een project met Open Dutch Fiber, waarbij de provider zich richt op 'overwegend stedelijke gebieden' waar nu nog geen glasvezel is.

T-Mobile zegt dat Open Dutch Fiber binnenkort met de aanleg van het eerste deel van het glasvezelnetwerk begint, waarvan T-Mobile voor de duur van twintig jaar de eerste huurder wordt. De provider maakt niet duidelijk waar de aanleg van dit eerste deel van het netwerk zal plaatsvinden. Het gaat om een open netwerk waar ook andere providers gebruik van kunnen maken om diensten aan te bieden. De aanleg begint in het tweede kwartaal van dit jaar en in het project zal minstens 700 miljoen euro worden geïnvesteerd.

De provider zegt dat het netwerk van Open Dutch Fiber gebruikers snelheden zal bieden van minimaal 1Gbit/s en maximaal 10Gbit/s. T-Mobile benadrukt dat het relatief lage prijzen zal vragen, waarbij het bedrijf aangeeft dat het momenteel al glasvezelklanten van snel internet voorziet voor 25 euro per maand. Of dat ook de tarieven worden die voor gebruikers van het nieuwe netwerk gaan gelden, is niet bekend.

De ceo van T-Mobile Nederland, Søren Abildgaard, benadrukt dat Open Dutch Fiber alleen glasvezel aanlegt in gebieden waar dat nu nog niet aanwezig is. "Het nut van het aanleggen van een glasvezelnetwerk waar andere partijen dat al hebben gedaan of nog aan het doen zijn, ontgaat mij. Ik onderschrijf de conclusie van de Autoriteit Consument & Markt dat dit alleen maar leidt tot vertraging van de digitalisering van Nederland en verspilling van geld van investeerders en telecomproviders."

Open Dutch Fiber is een nieuw opgericht bedrijf van investeringsfonds KKR en Deutsche Telekom Capital Partners. KKR bezit het merendeel van de aandelen en DTCP wordt een minderheidsaandeelhouder. De twee partijen geven aan dat Open Dutch Fiber zich richt op stedelijke gebieden en 'gebieden met een hogere bevolkingsdichtheid'.