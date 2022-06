T-Mobile gaat Netflix en Videoland bundelen in mobiele Unlimited-abonnementen

T-Mobile gaat abonnementen aanbieden met daarin een Netflix- en Videoland-abonnement. Het nieuwe pakket heet Unlimited & Entertainment en kost 15 euro méér dan het normale Unlimited-pakket. Daarmee zijn gebruikers in totaal goedkoper uit.

Het nieuwe abonnement is een uitbreiding van het bestaande Unlimited-abonnement waarbij gebruikers eerder al onbeperkt data kregen. Unlimited & Entertainment is een nieuw combinatiepakket waarbij gebruikers ook Netflix en Videoland krijgen. Het abonnement is er voor zowel nieuwe als bestaande klanten. Die kunnen op hun account inloggen en het nieuwe pakket aanvragen. Vervolgens krijgen ze een e-mail waarin staat hoe ze hun Netflix- en Videoland-account kunnen koppelen.

Het abonnement kost 50 euro per maand bij een tweejarig abonnement, of 51 euro bij een jaarabonnement. Daarmee betalen ze 15 euro méér dan bij een Unlimited-abonnement, dat 35 euro per maand kost. Klanten die ook een vaste T-Mobile Thuis-verbinding hebben betalen in totaal 65 of 66 euro per maand voor het totaalpakket.

Gebruikers krijgen daarbij een Netflix Standaard-abonnement dat inmiddels 10,99 euro per maand kost, en een Videoland Plus-abonnement van 7,99 euro per maand. Het is bij Netflix wel mogelijk te upgraden naar een Premium-abonnement voor drie euro per maand extra, maar bij Videoland kan dat nog niet. Het is niet mogelijk slechts een van de twee streamingdiensten af te nemen.