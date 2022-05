Tele2 biedt onbeperkte data in weekenden voor 5 euro extra per maand

Tele2 introduceert Unlimited Data Elk Weekend. Dat is een vijf euro kostende optie voor abonnementen die maandelijks geactiveerd kan worden. Als klanten deze inschakelen, krijgen ze van vrijdag 18.00 uur tot zondag 23.59 uur onbeperkte data.

De nieuwe optie is beschikbaar bij de Tele2-abonnementen met een databundel van 5, 10 of 20GB. Bij de goedkoopste abonnementen met databundels van 1 of 2GB is de optie niet beschikbaar. Ook is de optie alleen mogelijk in combinatie met de nieuwe abonnementsvormen die Tele2 vorige maand aankondigde.

Tele2 had al een optie om voor 24 uur een onbeperkte bundel te activeren. Dat kost drie euro. De nieuwe optie voor onbeperkte data in het weekend is duurder, maar geldt de hele maand. Klanten kunnen de optie iedere maand aan- of uitzetten. De onbeperkte bundel is alleen geldig in Nederland. In de EU krijgen Tele2-klanten 3GB extra data als ze de weekendbundel activeren.

Net als bij de Unlimited-abonnementen van Tele2 en T-Mobile krijgen klanten bij de onbeperkte databundels voor de weekenden per dag een bundel van 8GB. Als tachtig procent daarvan verbruikt is, krijgen klanten een waarschuwings-sms en kunnen ze een BundelBooster van 2GB activeren. Er is geen beperking op het aantal van deze boosters dat geactiveerd kan worden.