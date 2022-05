Tweede Kamer wil opnieuw uitleg over rol Huawei bij KPN-netwerk

De Tweede Kamer wil uitleg krijgen over de rol van het Chinese Huawei bij de aanleg van het mobiele netwerk van KPN. Dit weekend kopte de Volkskrant dat Huawei-medewerkers in het verleden toegang hadden tot de kern van het mobiele netwerk van KPN.

Onder andere D66, VVD, CDA en SP eisen uitleg van demissionair CDA-staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken over de mogelijkheid dat Huawei in 2009 het mobiele verkeer van KPN-klanten kon afluisteren. D66-Kamerlid Lisa van Ginneken wil weten hoe kwetsbaar de vitale infrastructuur is voor buitenlandse beïnvloeding en waarom de affaire nu pas naar buiten komt. Dat schrijft zij op Twitter naar aanleiding van nieuws van onderzoeksjournalist Huib Modderkolk van de Volkskrant.

Uit een risicoanalyse die in 2010 gemaakt is door Capgemini en in handen is van de Volkskrant, blijkt dat Huawei in 2009 toegang had tot de kern van het mobiele KPN-netwerk. Zo konden Huawei-medewerkers meeluisteren met gesprekken van alle mobiele KPN-klanten, onder wie toenmalig premier Balkenende. Dat rapport werd jarenlang stilgehouden uit angst voor de gevolgen voor KPN.

In het rapport staat onder andere dat Huawei vanuit China ongeautoriseerde en ongelimiteerde toegang had tot het mobiele netwerk van KPN en afspraken met KPN schond. Het kon vanuit China meeluisteren met gesprekken van Balkenende en Chinese dissidenten. KPN en Huawei spreken dit tegen.

De Volkskrant schrijft op basis van verschillende KPN-bronnen dat KPN het beheer van het mobiele 4G-netwerk aan Huawei heeft uitbesteed en dat Huawei-medewerkers nog steeds beheerdersrechten hebben op het netwerk van KPN. Ook is Huawei een belangrijke leverancier van apparatuur voor het mobiele netwerk, ook voor het nieuwe 5G-netwerk.

Dat is reden voor verschillende Kamerleden om vragen te stellen over de mogelijkheid van buitenlandse inmenging en beïnvloeding. Tegenover de Volkskrant zegt VVD-Kamerlid Queeny Rajkowski: "Onze netwerken moeten beschermd worden tegen kwade bedoelingen van buitenlandse mogendheden. Daarom wil ik van de staatssecretaris weten welke maatregelen er zijn genomen en of de veiligheid van ons 5G-netwerk voldoende beschermd is."

Het is niet de eerste keer dat Huawei genoemd wordt in deze context. Zo werd onlangs nog bekend dat het bedrijf ook bij gegevens kon van miljoenen Telfort-klanten in het verleden, omdat het verantwoordelijk was voor het beheer van het klantenbestand van die provider. De AIVD onderzocht in 2019 of Huawei toegang had tot klantgegevens van een Nederlandse provider. Diezelfde AIVD waarschuwde dat Nederland niet te afhankelijk moest worden van Chinese apparatuur voor het mobiele netwerk.

Ook is het niet de eerste keer dat Huawei in de Tweede Kamer wordt besproken. Zo werd er in 2019 maandenlang gesproken over het wel of niet uitsluiten van het Chinese bedrijf bij de aanleg van het 5G-netwerk in Nederland. Het kabinet startte in 2018 een onderzoek naar buitenlands beheer van telecomnetwerken in Nederland. En zelfs in 2012 werden al kritische vragen gesteld over de banden tussen KPN en Huawei rondom 3G en glasvezelverbindingen.