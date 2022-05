KPN verlaagt 1Gbit/s-prijs maar verhoogt andere abonnementsprijzen vast internet

KPN gaat per 1 juli de prijzen voor de vaste internetaansluitingen met maximaal 1,50 euro per maand verhogen, met uitzondering van het 1Gbit/s-abonnement. Dit abonnement daalt juist met 7,50 euro per maand tot 57,50 euro.

Volgens een interne KPN-prijslijst die is ingezien door Tweakers, stijgen de prijzen van de abonnementen met uitzondering van het 1Gbit/s-abonnement met 2,9 procent. Het bedrijf zegt met de hogere prijzen 'te kunnen investeren in de kwaliteit en veiligheid van onze producten en netwerken'.

Het goedkoopste 50Mbit/s-abonnement kost volgens de interne documenten vanaf 1 juli 43,73 euro per maand, 1,23 euro meer dan nu. Opmerkelijk is dat het verschil tussen het 500Mbit/s- en het 1Gbit/s-abo straks nog maar negentig cent is, waar dit nu tien euro is.

Een maand later, op 1 augustus, gaan er ook nieuwe prijzen in voor de vaste telefoonaansluitingen. Deze stijgen allemaal met een euro per maand. Het goedkoopste BelBudget-abonnement wordt daarmee 13,50 euro. Het duurste BelVrij Altijd wordt nu 48,50 euro.

KPN gaat klanten in mei over de prijswijzigingen informeren. De provider heeft geen overzicht met nieuwe prijzen online gezet. Het is nog niet duidelijk welke invloed de prijsverhogingen hebben op de Hussel-abonnementen voor de combinatie van internet met mobiele telefonie en tv.

Update, 12:50 uur: Een KPN-woordvoerder bevestigt dat de interne prijslijst klopt. Voor Hussel-klanten verandert er volgens de woordvoerder naast de verhoogde internet-prijzen niks. De woordvoerder zegt dat de prijs van het 1Gbit/s-abonnement wordt verlaagd om zo het zo toegankelijker te maken 'gezien de toenemende vraag naar grotere snelheden'.