KPN vervangt betaald helpdeskabonnement Tech Desk door Service Plus

KPN vervangt zijn Tech Desk-helpdeskabonnement door Service Plus. Deze dienst is grotendeels gelijk aan zijn voorganger, maar voegt onder andere de mogelijkheid toe om een afspraak te maken met een monteur. De prijs blijft met vijf euro per maand ongewijzigd.

KPN schrijft op zijn forum dat Service Plus sinds afgelopen week beschikbaar is. Bestaande Tech Desk-gebruikers worden automatisch overgezet naar de nieuwe abonnementsvorm. De bestaande diensten die de Tech Desk bood, blijven ongewijzigd. Gebruikers krijgen bij deze betaalde helpdesk 'experts met een passie voor techniek, gadgets en telecom' aan de lijn.

De helpdesk kan onder andere helpen met het oplossen van problemen met apparatuur die gebruikers in huis hebben, inclusief apparaten die niet door KPN geleverd worden. De provider noemt smarthome-apparatuur als voorbeeld. De Service Plus-hulplijn is zeven dagen per week tussen 08:00 uur en 22:00 uur bereikbaar.

Nieuw aan Service Plus, is dat gebruikers gratis een afspraak kunnen maken met een servicemonteur wanneer er telefonisch geen oplossing geboden kan worden. Klanten worden van tevoren op de hoogte gesteld indien zo'n monteur werkzaamheden moeten uitvoeren die extra kosten met zich meebrengen, meldt de provider.

De vernieuwde Service Plus-dienst kost wederom 5 euro per maand en is standaard maandelijks opzegbaar. Gebruikers die voor 7,49 euro per maand een Fritz!Box-modem huren bij KPN, kunnen zonder extra kosten gebruikmaken van de Service Plus-dienst.