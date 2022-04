XS4ALL stopt op 1 oktober met internet via inbellen wegens uitfasering ISDN30

XS4ALL stopt op 1 oktober met het publieke inbelnummer, waardoor het vanaf dan niet meer mogelijk zal zijn om via de analoge telefoonlijn in te bellen voor een internetverbinding. KPN stopt begin oktober namelijk met ISDN30, de techniek achter het inbelnummer.

Volgens XS4ALL zijn er nu 'minder dan vijf' actieve klanten van het inbelnummer. Zij zullen dan over moeten stappen naar een andere vorm van internet. De provider schrijft dat dit aantal al jarenlang laag is; tegen 2010 was het aantal klanten 'nihil'.

Hoewel de functie weinig actieve gebruikers had, werd het ook sporadisch ingezet in speciale situaties. Het laatste decennium is de inbelverbinding een aantal keer beschikbaar gesteld voor andere gebruikers, zoals voor mensen in regio's waar internettoegang door de overheid werd geblokkeerd. Dat gebeurde onder andere tijdens de Arabische Lente in 2011, en bij de protesten in Hongkong in 2019 en Belarus in 2020. Op deze manier zouden journalisten en anderen e-mails of andere tekstberichten kunnen sturen. Hier hebben mensen 'mondjesmaat' gebruik van gemaakt, schrijft de provider.

De provider stopt met het inbelnummer vanwege technische redenen. KPN staakt op 1 oktober namelijk ISDN30. Het moederbedrijf werkt al een tijdje aan het uitfaseren van de ISDN-technologie. XS4ALL gebruikte ISDN30 voor de inbelverbinding. Met het staken van inbellen voor XS4ALL-klanten vervalt waarschijnlijk ook het inbelnummer voor KPN-klanten. Deze klanten belden sinds 2016 in via het XS4ALL-netwerk.

Het inbellen was in de jaren negentig de enige manier om bij de provider een internetverbinding te krijgen. Voor het inbelnetwerk had XS4ALL op het hoogtepunt in Amsterdam 1200 aparte telefoonlijnen, met elk een eigen modem. Elke inbelinternetklant hield immers een telefoonlijn bezet. Toen was het ook 'doodnormaal' om een half uur te moeten wachten op een vrije telefoonlijn, schrijft de provider. In de jaren negentig had de provider daarnaast twintig locaties door het hele land, om een landelijk dekkend inbelnetwerk te kunnen realiseren zonder dat klanten dure interregionale telefoontjes moesten plegen.