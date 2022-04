Gebogen 49"-Philips-monitor met 165Hz-paneel komt in augustus uit voor 1149 euro

MMD brengt in augustus de Philips 498P9Z uit voor een adviesprijs van 1149 euro. Deze gekromde monitor met een beelddiagonaal van 49" heeft een resolutie van 5120x1440 pixels en beschikt over een VA-paneel met een verversingssnelheid van 165Hz.

MMD presenteert de Philips 498P9Z net als zijn voorgangers als een 32:9-monitor die kan dienen als een vervanger voor twee 27"-schermen met een 16:9-verhouding. De kromming van het scherm bedraagt 1800R, wat overeenkomt met de kromming van een cirkel met een straal van 1,8 meter.

Ook is er weer een geïntegreerde kvm-switch, zodat gebruikers snel via de monitor kunnen wisselen tussen de bediening van twee pc's. Ook kan het beeld van beide pc's tegelijk worden weergegeven, waarvoor ieder een helft van het scherm krijgt.

De monitor is ook op gamers gericht. Zo beschikt de Philips 498P9Z over een VA-paneel met een verversingssnelheid van 165Hz. Ook is er ondersteuning voor Adaptive Sync tussen 48 en 165Hz, en de grijs-naar-grijsresponstijd bedraagt 4ms.

Daarnaast is er sprake van een hdr-certificering van VESA; de monitor heeft het DisplayHDR 400-label gekregen. Dit is het laagste DisplayHDR-label dat VESA aan monitoren kan toekennen. Het betekent dat de hdr-ervaring niet al te overtuigend zal zijn.

Doorgaans is het nummer in het DisplayHDR-label ook de maximale waarde voor de piekhelderheid. De helderheid van de monitor is volgens MMD echter 550cd/m². Het scherm kan 91 procent van de DCI-P3-kleurruimte weergeven en de contrastverhouding bedraagt 3000:1.

MMD laat weten dat de Philips 498P9Z Monitor vanaf augustus verkrijgbaar is voor een adviesprijs van 1149 euro.