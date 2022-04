Viaplay zendt Premier League vanaf 2022 exclusief uit in Nederland

Streamingplatform Viaplay van de Nordic Entertainment Group heeft de exclusieve uitzendrechten voor de Engelse Premier League-voetbalcompetitie bemachtigd. Dat geldt onder meer voor Nederland, maar niet voor België. Het is onbekend wat voor de rechten is betaald.

De NENT Group meldt dat het de rechten heeft verkregen om de wedstrijden van de Premier League live uit te zenden via het Viaplay-streamingplatform in Nederland, Polen, Estland, Letland en Litouwen. Dit is van 2022 tot 2028. Die zesjarige periode geldt ook voor Noorwegen. In Zweden, Denemarken en Finland had de NENT Group al de rechten tot 2028.

Het Viaplay-platform zal in het eerste kwartaal van volgend jaar beschikbaar zijn in Nederland. Een exacte datum daarvoor geeft het bedrijf nog niet. In Scandinavië is het platform al langer actief en in Polen en de Verenigde Staten zal Viaplay nog dit jaar verschijnen.

Eerder maakte NENT al bekend dat het Formule 1- en Bundesliga-rechten heeft gekocht. Dit betekent onder meer dat Ziggo vanaf volgend jaar de uitzendrechten voor de Formule 1-races verliest. Ook dartswedstrijden van de Professional Darts Corporation zijn vanaf volgend jaar alleen nog via Viaplay te bekijken.