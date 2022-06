Ziggo biedt internetabonnementen zonder online tv aan voor 6 euro minder

Ziggo is begonnen met het aanbieden van internetabonnementen zonder online tv. Er is keuze uit vier abonnementen, met downloadsnelheden van 75Mbit/s tot 1Gbit/s. Prijzen variëren van 42,50 tot 65,50 euro per maand. Dat is 6 euro goedkoper dan met tv.

De internetabonnementen zonder online tv zijn de goedkoopste abonnementen in het assortiment van Ziggo. Het is voor het eerst dat de provider vast internet aanbiedt zonder een tv-abonnement. Ziggo bood wel abonnementen aan zonder interactieve tv, maar daarbij waren kabel-tv en tv via de Ziggo GO-app altijd inbegrepen. Ten opzichte van de abonnementen met de goedkoopste tv-diensten zijn de nieuwe internet only-abonnementen 6 euro per maand goedkoper.

Ziggo gebruikt voor alle abonnementen overigens een coaxverbinding, waarmee tal van zenders ongecodeerd worden doorgegeven via dvb-c. Ziggo-klanten met een internet only-abonnement kunnen die zenders dus ook bekijken via kabel-tv. De mogelijkheid om tv te kijken via de Ziggo GO-app zal niet beschikbaar zijn voor klanten met het abonnement 'zonder tv'. Bij die iptv-dienst kan de provider het gebruik op accountniveau uitschakelen.

Update, 11:50: Ziggo bevestigt dat klanten met de nieuwe abonnementen nog wel toegang hebben tot kabeltelevisie, omdat het technisch niet mogelijk is om dat uit het abonnement te halen. De nieuwe abonnementen hebben geen toegang tot interactieve tv en Ziggo GO.