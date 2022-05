Orange verhoogt prijzen en snelheden vast internet in België

De Belgische telecomprovider Orange verhoogt per 17 januari 2022 zijn prijzen. Het gaat om pakketten waarbij vast internet inbegrepen is. Pakketten met vast internet en televisie stijgen nog iets meer. Het draait om respectievelijk 2 en 3 euro per maand. De snelheid gaat ook omhoog.

Onder andere De Standaard meldt dat de prijsstijgingen dus slaan op de abonnementen Love, Home en Boost. Klanten die alleen mobiel internet en mobiele telefonie bij Orange afnemen, krijgen dus niet te maken met een prijsstijging. De Belgische media melden dat Orange de klanten zelf nog niet op de hoogte heeft gebracht, maar dit zal doen in de komende weken.

Orange onderbouwt de prijsstijgingen door te zeggen dat zijn groothandelstarieven, dus wat het bedrijf betaalt voor toegang tot de kabelinfrastructuur, ook gestegen is. Dat geldt ook voor de prijzen van modems en decoders, als gevolg van de wereldwijde chiptekorten. Tot slot wegen ook stijgende energie- en arbeidskosten mee.

Tegelijkertijd stijgt de downloadsnelheid in het Telenet-dekkingsgebied van 100 naar 150mbit per seconde en gaat de upload van 10 naar 15mbit per seconde. Abonnees in het VOO-dekkingsgebied gaan van 10 naar 15mbit download en van 5 naar 7,5mbit upload.