Gebruikers Samsung Galaxy Buds Pro ervaren huidirritatie en oorontsteking

Eigenaren van de Samsung Galaxy Buds Pro maken melding van huidirritatie na het dragen van de oortjes. Sommigen houden er zelfs een oorontsteking aan over. Samsung erkent de problemen niet, maar geeft schijnbaar wel zonder erg moeilijk te doen geld terug voor de oortjes.

De Buds Pro zijn sinds januari verkrijgbaar. Meldingen van problemen met de huid komen al langer binnen, zo blijkt uit een bericht op onder andere Sammobile dat gebaseerd is op Chinese berichtgeving, gepubliceerd in mei van dit jaar. Rond die tijd werd ook een support-topic aangemaakt op het officiële Samsung-forum. Dat topic telt inmiddels 16 pagina's, met veel reageerders die beamen dat ze last hebben van zaken als jeuk, irritatie, zwellingen, ontstekingen en pus en bloed dat uit de oren komt. In meerdere gevallen moeten gebruikers naar een oorarts voor hun klachten en herstel kan een aantal weken duren.

Android Central trok afgelopen vrijdag opnieuw aan de bel over de zaak, nadat redacteur Chris Wedel er zelf mee te maken kreeg. Hij weet zeker dat het door de Samsung-oortjes komt, aangezien hij het alleen ervaart wanneer hij ze gebruikt en het zelfs alleen in een oor kreeg toen hij de Buds Pro alleen in dat oor droeg. Naar aanleiding van zijn verhaal stromen de reacties in een Redditpost ook binnen, met veel gebruikers die dezelfde klachten hebben.

Wedel denkt dat het probleem kan liggen bij het acrylaat waar de puntjes van de oordoppen van gemaakt zijn of, nog waarschijnlijker, de oplaadcontactpuntjes van nikkel, die ook contact maken met de huid bij het dragen. Volgens onderzoek is 8 tot 19 procent van volwassenen allergisch voor nikkel en hebben vrouwen vier tot tien keer meer kans op een nikkelallergie dan mannen.

Android Central kreeg van Samsung te horen dat Samsung nog geen informatie heeft om vrij te geven over dit verschijnsel. Wel erkent het bedrijf dat het een 'vaker voorkomende kwestie' is. Ook lijkt Samsung in het support-topic contact op te nemen met getroffen gebruikers om ze hun geld terug te geven.

In Europa geldt het EU Nickel Directive, een reglement waarin voorgeschreven wordt dat een product dat nikkel bevat en voor langere tijd in direct contact staat met de huid niet meer dan 0,5µg nikkel per vierkante centimeter per week mag afgeven. Onduidelijk is hoeveel nikkel de Galaxy Buds Pro afgeven en of er niet meer draadloze oortelefoons zijn, van Samsung of een ander merk, die de gebruiker in contact brengen met nikkel.

De Galaxy Buds Pro - de twee ovale zilverkleurige puntjes zijn de contactpunten van nikkel, die contact maken met het oplaaddoosje