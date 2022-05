Samsung geeft Galaxy Buds Pro-oortjes noisecancelling en prijs van 229 euro

Samsung heeft de Galaxy Buds Pro geïntroduceerd. Met een prijs van 229 euro zijn dit de duurste draadloze oortjes die de fabrikant tot nu toe heeft uitgebracht. De Buds Pro hebben noisecancelling en bieden volgens Samsung een goede geluidskwaliteit.

Wat het ontwerp en de vorm betreft lijken de Galaxy Buds Pro een soort kruising tussen de Galaxy Buds Plus en de Galaxy Buds Live te zijn, ook al betreft het een geheel nieuw ontwerp. De oortjes beschikken over een woofer van 11mm en een 6,5mm-tweeter. Dit zou moeten leiden tot de beste geluidskwaliteit van alle Galaxy Buds-oortjes.

Actieve noisecancelling is aanwezig. Zoals gebruikelijk is er ook een Ambient Sound-optie om omgevingsgeluiden juist te versterken. Daarbij herkent het product de stem van de gebruiker, op basis waarvan automatisch wordt gekozen voor het versterken of juist het wegfilteren van geluiden in de omgeving. Ook wordt het volume van afgespeelde muziek verlaagd als de Ambient Sound-optie is ingeschakeld of de actieve ruisonderdrukking uit staat.

Voor het voeren van gesprekken is er een drietal microfoon aanwezig. De stem van de gebruiker zou goed moeten klinken, mede doordat een van de drie microfoons volgens Samsung een hogere signaal-ruisverhouding zou hebben. Ook zouden de Galaxy Buds Pro-oortjes goed moeten kunnen inspelen op het wegfilteren van het geluid van de wind, zodat telefoongesprekken ook bij stevige wind nog verstaanbaar verlopen.

Verder is er een 360-graden-audiofunctie die waarschijnlijk lijkt op de virtuele ruimtelijke surroundtechnologie van de Apple AirPods Pro. Samsung spreekt over Dolby Head Tracking-technologie waardoor je als gebruiker wat het geluid betreft in het midden van bijvoorbeeld een televisie-serie of film blijft. Ook wisselen de Galaxy Buds Pro automatisch van apparaat, mits het gaat om Samsung-smartphones of -tablets.

Dankzij de 61mAh-accu zijn de Galaxy Buds Pro-oortjes 8 uur te gebruiken zonder ruisonderdrukking, of 5 uur met ruisonderdrukking. In combinatie met de 472mAh-accu in de oplaadcase bedraagt de totale gebruikstijd inclusief ruisonderdrukking 18 uur. Zonder ruisonderdrukking is dat 28 uur. Voor het opladen is er Qi-ondersteuning en na het laden van 5 minuten moet er een afspeeltijd van een uur beschikbaar zijn, uitgaande van de situatie dat het accuniveau niet onder de 30 procent zit.

De Galaxy Buds Pro hebben een IPX7-certificering, zodat ze maximaal een half uur een meter diep kunnen worden ondergedompeld in zoet water. De oplaadcase is niet waterbestendig. Een individueel dopje weegt 6,3g en meet 19,5x20,5x20,8mm; de oplaadcase weegt 44,9g en meet 50x50,2x27,8mm. Bluetooth 5.0 wordt ondersteund, net als Samsungs eigen Scalable-codec, aangevuld met AAC en SBC. De Galaxy Buds Pro zijn vanaf 29 januari beschikbaar voor 229 euro en komen uit in varianten met de kleuren zwart, zilver en violet.