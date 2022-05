YouTuber toont Samsung Galaxy Buds Pro in hands-onvideo

Een YouTuber toont in een zeventien minuten durende video de onaangekondigde Samsung-oortjes Galaxy Buds Pro. De oortjes komen uit een doosje dat lijkt op een retailversie van het product. Ook zijn er foto's verschenen van de SmartTag-bluetoothtracker.

YouTuber Digital Slang laat in de video zien hoe de oortjes te pairen zijn met een telefoon en wat er allemaal in de doos zit. Hij claimt dat het exemplaar afkomstig is van Facebook Marketplace, waar iemand de oortjes zaterdag te koop zette. Op het doosje staan onder meer gegevens over de accuduur, de waterbestendigheid en ruisonderdrukking. De oortjes moeten los vijf uur meegaan en achttien uur met het doosje, ze hebben een ipx7-rating voor waterbestendigheid en hebben actieve ruisonderdrukking.

Behalve de Buds Pro is er ook beeldmateriaal verschenen van de Galaxy SmartTags, kleine bluetoothtrackers om bijvoorbeeld aan een sleutelbos te bevestigen. Die zullen werken met Bluetooth 5.1 en niet met de UWB-chip die in recente high-end Samsung-smartphones zit. Zulke producten bestaan al jaren, maar Samsung heeft die nog niet in het assortiment. De nieuwe foto's zijn afkomstig van de Taiwanese keuringsinstantie NCC, meldt GSMArena.

Samsung zal beide producten vermoedelijk volgende week tonen tijdens het volgende Unpacked-evenement. De livestream daarvan is donderdag 14 januari om vier uur 's middags. Samsung laat daar ook naar alle waarschijnlijkheid de Galaxy S21-telefoons zien.