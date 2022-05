Samsung bevestigt komst Galaxy Buds Pro op supportpagina

Samsung heeft een supportpagina online gezet die het bestaan van de Galaxy Buds Pro-oordoppen bevestigt. Via lekken zijn al aardig wat details over de oordoppen naar buiten gekomen, maar dit is het eerste teken van leven over dit product van Samsung zelf.

De supportpagina, die op de Canadese afdeling van de site stond, is alweer offline, maar onder andere Sammobile heeft een screenshot ervan gemaakt. Het verlies van de pagina is niet heel groot: het bevestigde alleen het bestaan van de oordoppen en koppelde er een productbenaming aan: SM-R190.

Rond de kerst lekten nog slides over het product uit. Daarin werd vermeld dat de oordoppen 199 dollar zouden gaan kosten en in januari geïntroduceerd gaan worden. De slides noemen onder andere een accuduur van maximaal 8 uur wanneer audio wordt afgespeeld. Met de meegeleverde case wordt dit opgehoogd naar maximaal 28 uur luistertijd.

De oordoppen zouden een tweeter en een dome-speaker hebben voor respectievelijk hoge en lage tonen. Verder tonen de slides dat de Galaxy Buds Pro-oordoppen ondersteuning voor de Bixby-spraakassistent bieden. In een andere slide wordt ook 'intelligente' noisecancellation genoemd. Samsung voorziet deze functie onder andere van een gespreksmodus. Gebruikers kunnen ook het noisecancellation-niveau instellen. De slides noemen ook een 'ambient sound'-functie, waarbij omgevingsgeluid juist naar binnen komt.

Galaxy Buds Pro-renders van EvLeaks. Afbeeldingen via Voice