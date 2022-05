Tencent-games verdwenen kortstondig uit Huawei-appwinkel 'door omzetgeschil'

Tencents Androidgames waren kortstondig verdwenen van Huaweis Androidappwinkel. Volgens Reuters gaat het om een meningsverschil tussen de twee Chinese partijen over hoe de opbrengst verdeeld wordt, maar de games zijn vrij snel ook weer teruggekeerd.

Reuters schrijft dat Tencent het niet eens zou zijn met de vijftig procent omzetafdracht die Huawei zou vragen. Als gevolg van het conflict verdwenen alle Tencent-games op vrijdag, maar op dezelfde dag kwamen ze ook weer terug. Huawei reageerde niet op een verzoek om commentaar van Reuters en Tencent zei alleen: "beide partijen zullen samen blijven werken om consumenten betere ervaringen en diensten te leveren".

Volgens onderzoeksbureau´s die Reuters citeert, heeft Huawei 41,4 procent van de Chinese telefoonmarkt in handen. Omdat de Google Play Store niet in China is toegestaan, bieden verschillende Chinese partijen appwinkels aan, waaronder telefoonfabrikanten zelf. Daarom heeft deze zaak een grotere impact in China. Tencent biedt zelf ook een grote appwinkel aan en het is de uitgever van games als PUBG Mobile.

Epic Games, dat voor 40 procent eigendom is van Tencent, heeft het in de Westerse wereld aan de stok met Apple om de omzetverdeling bij de App Store. Daar draagt het bedrijf dertig procent af, maar dat ziet het niet meer zitten. Daarover begint in 2021 een rechtszaak.