Apple blokkeerde WordPress-app-updates vanwege gebrek aan in-app-aankopen

De mede-oprichter van WordPress, Matt Mullenweg, laat weten dat hij geen updates meer voor de iOS-app kon uitbrengen tenzij Apple een deel van de opbrengsten van de betaalde WordPress-pakketten ging krijgen. Die pakketten worden echter helemaal niet via de iOS-app verkocht.

Mullenweg informeerde gebruikers op vrijdag via Twitter. Apple laat tegenover The Verge weten dat de blokkade te maken heeft met het feit dat de WordPress-app onderdeel is van een multiplatform-dienst, zoals beschreven in de App Store-richtlijnen hoofdstuk 3.1.3. Blijkbaar is het niet toegestaan om op een geheel ander deel van dat platform, in dit geval WordPress.com, betaalde pakketten aan te bieden zonder dat deze genoemd worden in de iOS-app. In die app kan men namelijk alleen gratis pakketten afnemen.

Het is echter wel mogelijk om via bijvoorbeeld de apps support-documentatie te belanden bij de pagina waar de betaalde pakketten aangeboden worden. Als men via die weg een betaald pakket afneemt, verdient Apple niets. Dat was mogelijk waar Apple een probleem mee had. De ontwikkelaar heeft aangeboden om deze pagina's te blokkeren in browser binnen de app, maar dat was voor Apple niet genoeg.

De zaak is inmiddels al tot sluiting gekomen. Mullenweg laat weten dat WordPress in de toekomst de betaalde pakketten ook gaat aanbieden via de iOS-app en dat Apple daarbij dus zijn aandeel van 30 procent van de omzet mag ontvangen.