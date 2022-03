Apple verplicht WordPress toch niet om in-app aankopen te integreren in iOS-app

Apple is teruggekomen van zijn beslissing om WordPress te verplichten om in-app aankopen in zijn gratis app aan te bieden. Apple biedt zijn verontschuldigingen aan voor de verwarring die zijn eerdere standpunt veroorzaakte.

WordPress op iOS kan door het besluit weer updates uitbrengen, zonder de eis dat het eerst Apples systeem voor in-app aankopen moet aanbieden. WordPress-ontwikkelaar Matt Mullenweg meldt dankbaar te zijn dat Apple zijn eerdere beslissing terugdraait. Ook spreekt hij zijn waardering voor de 'vrijheid en openheid van het onafhankelijke internet' uit.

Apple meldt in een verklaring, die techjournalist Mark Gurman publiceert, dat de beslissing is teruggedraaid omdat WordPress de verwijzingen naar zijn betaalde diensten uit de app verwijderd heeft. "Het is nu een gratis standalone app die geen in-app aankopen hoeft aan te bieden."

Een oude versie van de iOS-app van WordPress had nog een tab met meldingen van een betaald Premium-aanbod dat via de website van de dienst afgenomen kon worden, maar de huidige app had dat niet, schrijft The Verge. Wel was er een link naar betaalde pakketten in het Help Center van de app die het betaalde aanbod in een browser opende. Apples voorwaarden verbieden het om toegang tot betaald aanbod via de app op andere platforms of de website te bieden.

Apple verklaart volgens Gurman dat WordPress zijn app wel een update wilde geven waardoor gebruikers via de app betaalde diensten af konden nemen, buiten Apples systeem voor in-app aankopen om. Mullenweg ontkent dat WordPress zo'n update wilde doorvoeren en heeft een changelog naar Gurman gestuurd ter bewijs. "Er was geen link naar de abonnementenpagina en geen manier om direct pakketten binnen de app af te nemen."

WordPress ging in het afgelopen weekend aanvankelijk overstag en had besloten in de toekomst de betaalde pakketten via de iOS-app aan te gaan bieden, waarbij Apple zijn aandeel van dertig procent van de omzet zou ontvangen.