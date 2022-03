Google vraagt FCC-goedkeuring voor mogelijke Android TV-dongel

Google heeft documenten bij de FCC ingediend die betrekking hebben op twee draadloze apparaten. Mogelijk gaat het daarbij om de Android TV-dongel en zijn afstandsbediening waar Google volgens geruchten aan werkt.

De documenten die Google bij de FCC heeft ingediend, betreffen de GZRNL en G9N9N. De GZRNL wordt omschreven als een interactive media streaming device en de G9N9N als simpelweg een draadloos apparaat. 9to5Google speculeert dat het om de Android TV-dongel en zijn afstandsbediening gaat, waar Google naar verluidt onder de naam Sabrina aan zou werken.

FCC-goedkeuring is in de VS vereist om apparaten met draadloze functionaliteit te mogen verkopen. Details over de apparaten zijn verder niet uit de documenten te halen. Bedrijven kunnen bedingen dat details tijdelijk vertrouwelijk blijven en bijvoorbeeld pas na introductie openbaar gemaakt worden.

Geruchten over de komst van de dongel met Android TV en afstandbediening als opvolger van de Chromecast Ultra dateren van maart. De prijs zou zo'n tachtig dollar bedragen en de release zou in de zomer plaatsvinden. Ook verschenen er beelden van de ovale dongel, afkomstig uit firmware.