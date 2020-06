Firmware bevat beelden van Google Android TV-dongle en remote

Er zijn beelden van Googles Android TV-dongle en de bijbehorende afstandsbediening online verschenen. De beelden zijn afkomstig uit een marketingvideo die in een uitgelekt firmwarebestand zit. Het apparaatje heeft een ovale vorm.

De beelden maken duidelijk dat Sabrina de interne naam is waar het apparaatje onder bekend staat. Ook is een render te zien van een afstandsbediening. Die heeft een zestal knoppen en bovenaan een touchwiel met in het midden een knop. De firmware met daarin de beelden is in handen van XDA Developers. De website heeft screenshots uit het filmpje online gezet. Daarop zijn renders te zien van de nog niet aangekondigde Google Android TV-dongle.

Uit analyse van de firmware blijkt dat de Android TV-dongle ondersteuning heeft voor Dolby Vision en is uitgerust met een Amlogic-soc. Welke soc het precies om gaat, is niet bekend. Concrete details over de beschikbaarheid of de prijs van de dongle zijn er nog niet. Er gaan wel al langer geruchten over de komst van een nieuwe Android TV-dongle van Google. Volgens die geruchten zou de dongle inclusief afstandsbediening ongeveer 80 dollar gaan kosten.

De beelden die zijn aangetroffen in de firmware zijn afkomstig uit een video die door een Google-designer is gemaakt op 10 oktober 2019. Dat was vijf dagen voor de aankondiging van de Pixel 4-smartphone. Het filmpje laat zien hoe gebruikers de dongle kunnen aansluiten en instellen. Ook toont de video een nieuwe Android TV-interface.