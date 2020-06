Eerste uitbreiding voor Pokémon Sword en Shield verschijnt over twee weken

Op 17 juni komt The Isle of Armor uit, de eerste uitbreiding voor Switch-games Pokémon Sword en Pokémon Shield. De uitbreiding speelt zich af op een eiland met nieuwe omgevingen, nieuwe Pokémon en bevat een nieuwe verhaallijn.

De uitbreiding voegt zowel bekende als nieuwe Pokémon toe. Zo maken Exeggutor en Tauros onderdeel uit van de dlc, en van Articuno, Zapdos, Moltres en Slowbro verschijnen Galarian-varianten. Nieuw zijn de fighting types Kubfu en de evolutie Urshifu. Ook toont de trailer nieuwe Gigantamax-uitvoeringen van Blastoise en Venusaur.

Spelers kunnen de dlc verkrijgen als onderdeel van de uitbreidingspas, die voor 30 euro te koop is in de Nintendo eShop. Met die pas krijgen spelers later dit jaar nog een tweede uitbreiding, die is getiteld The Crown Tundra en komt in de herfst uit. De uitbreidingen zijn niet los verkrijgbaar.