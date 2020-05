Nintendo leverde afgelopen jaar 21 miljoen Switch-consoles en 169 miljoen games

Nintendo heeft in zijn afgelopen financiële boekjaar 24 procent meer Switch-consoles geleverd dan een jaar eerder. Van de Switch Lite zijn ruim 6 miljoen exemplaren geleverd. Het aantal geleverde games steeg met 42 procent tot 169 miljoen.

De cijfers gaan over de periode april 2019 tot en met maart 2020. Nintendo bracht de Switch Lite vorig jaar in september uit en meldt dat daar nu 6,19 miljoen exemplaren van zijn geleverd. Over het gehele jaar werden er ook 14,84 miljoen reguliere Switch-consoles geleverd. Het totaal komt daarmee voor het hele boekjaar uit op 21,03 miljoen exemplaren.

Nintendo maakt ook nieuwe details bekend over de leveringen van games. Animal Crossing: New Horizons is de meest succesvolle Switch-game tot nu toe. In de eerste zes weken na de release zijn er 13,4 miljoen exemplaren van de game verkocht. Geen andere Switch-game werd zoveel verkocht in een vergelijkbare periode. De game kwam op 20 maart uit en tussen de verschijningsdatum en het afsluiten van het boekjaar op 31 maart zijn er 11,77 miljoen exemplaren geleverd.

Van Pokémon Sword en Pokémon Shield zijn inmiddels 17,74 miljoen exemplaren geleverd. Mario Kart 8 Deluxe, dat in 2017 uitkwam, blijft populair. In het afgelopen boekjaar werden er nog 8 miljoen exemplaren geleverd, waarmee het totale aantal geleverde exemplaren nu bijna 25 miljoen bedraagt. Het aantal geleverde games groeide flink ten opzichte van vorig jaar. Het gaat om 168,72 miljoen exemplaren, dat is een stijging van 42,3 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Door de coronacrisis waren er in sommige regio's vertragingen van leveringen van consoles en accessoires, maar volgens Nintendo is de impact op de financiële cijfers minimaal. Nintendo haalt steeds meer omzet uit digitale softwareverkopen, dat aandeel is nu 34 procent, vorig jaar was dat nog 24,8 procent.

Nintendo behaalde een jaaromzet van 1308,5 miljard yen, dat is 9 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst kwam uit op 258,6 miljard yen, een stijging van 33,3 procent. Omgerekend gaat het om een winst van 2,25 miljard euro.