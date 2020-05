LG kondigt Velvet-smartphone met stylusondersteuning aan

LG heeft in thuisland Zuid-Korea de Velvet-smartphone aangekondigd. De telefoon neemt in de line-up de plek in van de G-serie. De smartphone heeft onder meer ondersteuning voor een stylus, net als de duurdere V60 ThinQ.

De telefoon meet 167x74mm en is 7,9mm dik, zo blijkt uit de productpagina. Het oledscherm meet 158x69mm en heeft een diagonaal van 6,8", met een resolutie van 2460x1080 pixels en een oppervlakte van 110 vierkante millimeter. Het toestel weeg 180 gram. In die behuizing zit een 4300mAh-accu, die bedraad en draadloos kan laden.

De telefoon heeft achterop drie camera's zitten. De primaire camera heeft een 48-megapixelsensor, terwijl er ook een camera met ultragroothoeklens is met een 8-megapixelsensor en een dieptesensor. De camera in de inkeping van het scherm heeft een resolutie van zestien megapixel. LG wil de camera onder meer onderscheiden met het maken van asmr-video met een gevoeligere microfooninstelling.

Het toestel ondersteunt input via een Wacom-stylus met 4096 drukpunten. Die ondersteuning zit ook in de eerder aangekondigde V60 ThinQ-smartphone. Er is geen plek voor een stylus in de behuizing. Wel zit er een usb-c-poort en 3,5mm-jack in. De soc is een Qualcomm Snapdragon 765G met 5g-ondersteuning. De telefoon heeft 8GB geheugen van een onbekend type en 128GB ufs 2.1-opslag met een micro-sd-slot voor uitbreiding via geheugenkaartjes.

De telefoon komt uit in Zuid-Korea voor 899.900 won, omgerekend momenteel ongeveer rond 677 euro. Het is onbekend of en wanneer de Velvet in andere landen uitkomt.