LG toont Velvet-smartphone met Snapdragon 765-soc

LG laat in een video zijn komende smartphone zien. Het gaat om de LG Velvet, waarvan het bedrijf eerder al ontwerpschetsen toonde. Nu zijn renders te zien en geeft de fabrikant aan dat er een Snapdragon 765-soc in het toestel komt.

LG toont in een kort YouTube-filmpje renders van het toestel op basis van de ontwerpschetsen die eerder in april werden vrijgegeven. Het toestel heeft drie camera's aan de achterkant, die onder elkaar zijn geplaatst van groot naar klein. LG refereert daarmee aan regendruppels. De telefoon heeft afgeronde hoeken en afgeronde schermranden. In het scherm zit een kleine, druppelvormige inkeping voor de frontcamera. Aan de onderkant zit een 3,5mm-jack.

Ook laat LG met het filmpje zien dat de Velvet een Snapdragon 765-soc krijgt. Qualcomm introduceerde die soc eind vorig jaar. Het is de eerste soc die een geïntegreerde 5g-modem heeft die zowel frequenties onder 6GHz als mmwave-frequenties ondersteunt. De octacore-soc wordt op 7nm gemaakt. Hij heeft twee cores op basis van het ARM Cortex-A76-ontwerp en zes Cortex-A55-cores.

Andere specificaties van de LG Velvet-smartphone zijn nog niet bekendgemaakt. Ook is nog niet duidelijk wanneer het toestel wordt uitgebracht. Volgens geruchten onthult LG alle details over de nieuwe telefoon op 15 mei.