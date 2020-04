Nubia brengt in China 5g-smartphone met 144Hz-oledscherm uit voor 313 euro

Nubia heeft de Play 5G aangekondigd in China. De smartphone krijgt een Snapdragon 765G-soc met ingebouwd 5g-modem, een 144Hz-oledscherm van 6,65" en 6GB ram. Hij kost omgerekend zo'n 313 euro. Of het toestel naar Europa komt, is nog niet bekend.

De Nubia Play 5G deelt een aantal eigenschappen met de RedMagic 5G-smartphone van dezelfde fabrikant. Dat toestel met Snapdragon 865-soc is sinds dinsdag te koop in Europa voor 579 euro. Net als het topmodel heeft de Nubia Play een 144Hz-oledscherm van 6,65" met een fhd+-resolutie.

In de Nubia Play zit een langzamere soc: de Snapdragon 765G. Dat is de eerste soc met geïntegreerde 5g-modem die zowel lage als hoge frequenties ondersteunt. De goedkoopste versie heeft 6GB ram en 128GB flashopslag. Er zijn duurdere versies met meer ram en meer opslagruimte. De accu heeft een capaciteit van 5100mAh en snelladen gaat met 30W.

Aan de achterkant zitten vier camera's. De primaire camera gebruikt een Sony IMX582-sensor met 48-megapixelresolutie. Er is ook een ultragroothoeklens met 8-megapixelsensor en een macrocamera met 2-megapixelsensor. Achter de vierde lens schuilt een 2-megapixelsensor voor diepteherkenning. Op de behuizing zitten capacitieve schouderknoppen, net als bij de RedMagic 5G-gametelefoon.

Nubia vekroopt het basismodel in China voor 2400 yuan. Omgerekend is dat zo'n 313 euro. Of en wanneer het toestel naar Europa komt en wat de prijs dan zou zijn, is niet bekend. De RedMagic 5G kwam ongeveer een maand na introductie in China uit in Europa, maar Nubia verkoopt niet al zijn smartphones buiten China.