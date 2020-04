Nubia RedMagic 5G-gamesmartphone is per 21 april verkrijgbaar vanaf 579 euro

De Nubia RedMagic 5G, die vorige maand onthuld werd, komt op 21 april uit in Europa voor een prijs vanaf 579 euro. De duurdere editie, met meer opslag- en werkgeheugen, gaat 649 euro kosten. Het toestel is al sinds een maand in China verkrijgbaar.

De goedkoopste versie heeft 8GB ram en 128GB opslag en is verkrijgbaar in zwart en rood. Het duurdere model heeft 12GB ram en 256GB opslag en is alleen verkrijgbaar in de kleur pulse. Vanaf dinsdag is het toestel te bestellen en volgende week worden de smartphones geleverd

In het huidige aanbod van smartphones met de Snapdragon 865, is de RedMagic 5G momenteel de goedkoopste smartphone met Qualcomms snelste soc. Verder heeft het toestel een 144Hz-oledscherm, dat en meer details werd vorige maand al bekendgemaakt bij de introductie van de gametelefoon.

Het scherm is een amoledpaneel met een diagonaal van 6,65". De verversingssnelheid van144Hz is tegelijk het maximale wat de gpu van de Snapdragon 865, de Adreno 650, aankan. Het touchscreen heeft wel een hogere maximale polling rate: 300Hz, om input lag verder te verkleinen. Verder is opmerkelijk aan de telefoon dat hij uitgerust is met een ventilator, die beter moet presteren dan bij voorgaande modellen.

Snelladen gaat met maximaal 55W, hoewel de bijgevoegde lader 18W levert. De accucapaciteit bedraagt 4500mAh. Het toestel heeft een koptelefoonaansluiting en fysieke schouderknoppen. Ook zijn Joy-Con-ekse controllers optioneel te bestellen.