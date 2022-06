Nubia kondigt Red Magic 5S aan met Snapdragon 865-soc en maximaal 16GB ram

Nubia heeft een geüpgradede versie van zijn Red Magic 5G-smartphone aangekondigd. De nieuwe Red Magic 5S heeft onder andere een Snapdragon 865 en meer ram dan zijn voorganger. De smartphone komt in augustus uit in China vanaf omgerekend 462 euro.

De ceo van Nubia kondigde de smartphone aan op het Chinese sociale platform Weibo. Het nieuwe toestel krijgt de Snapdragon 865-chip van Qualcomm en wordt geleverd met maximaal 16GB lpddr5-geheugen en 256GB ufs 3.1-opslag. De Red Magic 5G werd geleverd met maximaal 12GB geheugen en had ufs 3.0-opslag. Ook heeft de Red Magic 5S een verbeterd koelingssysteem, met een verzilverde cooling pad. De smartphone heeft, net als zijn voorganger, een ventilator die draait tijdens zwaar gebruik en het snelladen van de 4500mAh-accu. Bij de Red Magic 5G werd een 55W-snellader enkel los verkocht. Het is niet duidelijk of dat bij de 5S-variant ook het geval is.

Het camerasysteem is verder onveranderd, net als de overige specificaties van de smartphone. Nubia komt ook met nieuwe, draadloze oordoppen. Deze Red Magic TWS-oordoppen zijn gericht op gamers en hebben volgens Nubia een vertraging van 39ms. Het bedrijf claimt daarnaast een totale accuduur van twintig uur. Verdere specificaties worden niet genoemd.

Nubia brengt de Red Magic 5S op 1 augustus uit in China, in verschillende configuraties. De goedkoopste variant met 8GB geheugen en 128GB opslag gaat 3800 yuan kosten, wat neerkomt op 462 euro. Een variant met 12GB geheugen en 256GB opslag kost omgerekend 534 euro, terwijl de duurste variant met 256GB opslag en 16GB geheugen omgerekend 607 euro kost.

De Red Magic 5S kan vanaf 16 augustus wereldwijd vooruitbesteld worden. Een exacte releasedatum is nog niet bekend. Nubia noemt ook geen europrijzen, maar het is aannemelijk dat deze afwijken van de Chinese adviesprijzen. Tweakers publiceerde eerder dit jaar een review van de Red Magic 5G. Die telefoon had bij de Europese introductie een vanafprijs van 579 euro.