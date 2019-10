Gamesmartphone Red Magic 3S gaat 479 euro kosten

Nubia brengt zijn Red Magic 3S-gamesmartphone op 16 oktober uit voor 479 euro. Voor dat bedrag krijgen kopers de versie met 8GB ram en 128GB flashopslag. Er is ook een variant met 12GB ram en 256GB opslagruimte, die gaat 599 euro kosten.

In veel opzichten is de Red Magic 3S gelijk aan de oorspronkelijke Red Magic 3, maar het nieuwe model heeft een iets snellere Snapdragon 855 Plus-soc en ufs 3.0-opslag. De prijzen van de nieuwe versie zijn gelijk aan de introductieprijzen van het oorspronkelijke model dat in mei werd uitgebracht in Europa.

De Red Magic 3S heeft een 6,65"-oledscherm met een verversingssnelheid van 90Hz en een resolutie van 2340x1080 pixels. In de Android-telefoon zit een 5000mAh-accu en de behuizing is voorzien van capacitieve schouderknoppen en een ventilator voor actieve koeling.

Nubia biedt het nieuwe model vanaf 16 oktober aan in Europa via zijn eigen website. Het toestel concurreert onder andere met de Black Shark 2 Pro. Dat toestel heeft vergelijkbare specificaties maar is met een prijs vanaf 599 euro wel duurder.