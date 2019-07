Zullen we het 'budgetvlaggenschepen' noemen? Met het stijgen van de adviesprijzen van de grote namen op de smartphonemarkt is er een gat ontstaan in het middensegment, zo rond vijfhonderd euro. Voor dat geld kun je een heel behoorlijke smartphone in elkaar schroeven én marge maken. Dus springen steeds meer smartphonemakers in dat gat.

De bekendste namen zijn al jaren populair op de frontpage, in de Pricewatch en op het Forum: OnePlus en Xiaomi. Die zitten daar nog steeds. Ook Asus klopt nadrukkelijk aan de deur met de Zenfone 6, terwijl Oppo het probeert met de Reno. Nubia, een spin-off van ZTE, speelt nog geen echte rol. Wel timmert het merk aan de weg met zijn lijn gametelefoons, die ook in de Benelux uitkomen. Daarvan heeft de Red Magic 3 voldoende aan boord om op te vallen.

Zo is de telefoon voorzien van een 90Hz-oledscherm, een camera die in 8k kan filmen en slowmotionvideo's kan maken met 1920fps, een 5000mAh-accu en een poort aan de zijkant voor accessoires. Hoe goed of slecht deze telefoon ook is, er is in elk geval één fan: die zit binnenin. Die moet ervoor zorgen dat de Qualcomm Snapdragon 855-soc tot zestien graden koeler blijft dan zonder ventilator.

Zelfs als jouw idee van spelletjes spelen een potje mens-erger-je-niet met je kleine neefje is, dan nog is de Red Magic 3 een interessante smartphone en is er meer dan genoeg reden om hem uitgebreid te bekijken.