Camera-app van Xiaomi bevat hint naar 8k-video-opnames met 30fps

Xiaomi werkt vermoedelijk aan een telefoon die 8k-video op kan nemen met dertig beelden per seconden. Aanwijzing hiervoor is gevonden in de camera-app van Xiaomi in Miui 11. De app bevat een reeks code waarin 8k-video met 30fps wordt genoemd.

Xiaomi introduceerde Miui 11, de volgende versie van zijn Android-skin, deze week. Naast een nieuw ontwerp en meerdere nieuwe functies, ontving ook de camera-app een update. Hierin zijn enkele regels code te vinden, meldt website XDA Developers. Het gaat hierbij om video met een resolutie van 7680×4320 pixels. Daarnaast werd een 8k, 30fps-logo gevonden in de broncode van de Mi Camera-app.

<string name = "pref_video_quality_entry_8kuhd" > UHD 8K, 30fps </string> <string name = "video_ultra_clear_tip_8k" > 8K UHD </string>

Naar verwachting wordt de nieuwe video-functie geïntroduceerd in een nog niet aangekondigd apparaat. Het huidige topmodel van Xiaomi, de Mi Mix Alpha, bevat een 108MP-sensor van Samsung. Deze camera ondersteunt maximaal 6k-video met dertig beelden per seconde.

Waarschijnlijk gaat het hierbij om een toestel met een nieuwe Snapdragon-processor. Het huidige topmodel van Qualcomm, de Snapdragon 855, bevat een Spectra 380-beeldsignaalprocessor die officieel geen 8k-video-opnames ondersteunt. Mogelijk bevat de volgende high-end Snapdragon-cpu een geüpgradede Spectra-chip met officiële 8k-ondersteuning.

Er zijn enkele smartphones die ondanks de beperkingen van Qualcomms Snapdragon 855-chip 8k-video's op kunnen nemen. De Nubia Red Magic 3 doet dit met 15fps. Volgens XDA Developers kunnen gebruikers ook 8k-video's met 24fps opnemen op de ROG Phone II en ZenFone 6 van Asus. Hiervoor is een aangepast profiel nodig in de gratis FreeDCam-app.