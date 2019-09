Xiaomi introduceert Mi Mix Alpha-concepttelefoon met '360-gradenscherm'

Xiaomi heeft een concepttelefoon geïntroduceerd met een scherm dat doorloopt over de achterkant van het toestel. De Mi Mix Alpha beschikt bovendien over haptische knoppen aan de zijkant en een 108-megapixelcamera die ook dienst doet als frontcamera.

Xiaomi kondigde de Mi Mix Alpha aan tijdens een eigen evenement in China. Volgens Xiaomi bevat het toestel een 'flexibel scherm dat is dubbelgevouwen'. Het scherm loopt vrijwel volledig door over de achterkant van de smartphone, waardoor het toestel een scherm heeft van '360 graden'. Het bedrijf noemt het scherm dan ook 'surround display 360'. Het scherm heeft schermranden die 2,15 millimeter breed zijn en biedt knoppen met haptische feedback aan de zijkant. Volgens Xiaomi liep het bedrijf bij het produceren van het surroundscherm tegen 'een hoop technische obstakels aan', waaronder het 'lamineren van het scherm' en het 'plaatsen van de verschillende schermlagen'. De fabrikant ging verder niet in op technische details.

De Mi Mix Alpha 5g beschikt over een primaire camera met resolutie van 108 megapixel. Deze camera functioneert ook als selfiecamera, aangezien het scherm ook aan achterkant van het toestel zit. De sensor is met een grootte van 1/1.33" relatief groot, wat moet zorgen voor betere prestaties bij weinig licht. Daarnaast beschikt het toestel over een 20-megapixelcamera met groothoeklens. Een telecamera met resolutie van 12 megapixel is ook aanwezig en bedoeld voor 'het fotograferen van mensen'.

De behuizing van de Mi Mix Alpha is van een titaniumlegering aan de boven- en onderkant. De 'camerastrook' is gemaakt van keramiek. Om deze strook te beschermen heeft Xiaomi saffierglas gebruikt. Om plaats te maken voor een oorspeaker maakt Xiaomi gebruik van een nieuwe technologie die ze passend 'in-display-soundsystem' noemen. Voorheen maakte het bedrijf gebruik van vibratietechnieken voor het produceren van geluid. Volgens Xiaomi is de geluidskwaliteit van de nieuwe technologie aanzienlijk verbeterd ten opzichte van hun 'oude' vibratietechniek. Daarnaast gebruikt Xiaomi naar eigen zeggen artificiële intelligentie voor het detecteren van onopzettelijke aanrakingen aan de zij- en achterkant van het toestel. Zo moet het toestel onderscheid maken tussen aanrakingen met handpalmen en vingers.

Lei Jun,ceo van Xiaomi, met de Mi Mix Alpha

De Mi Mix Alpha beschikt over een Snapdragon 855 Plus-chip met 12GB ram en een opslagcapaciteit van 512GB. De telefoon heeft een accucapaciteit van 4050mAh en laden kan met draad met een vermogen van 40W. De Mi Mix Alpha beschikt verder over 5g-connectiviteit met ondersteuning voor 'de drie grote providers in China'.

Xiaomi start in december met productie op kleine schaal. De Mi Mix Alpha kost 19.999 renminbi, wat omgerekend neerkomt op 2560 euro. Over een exacte releasedatum wordt niks gezegd. Of het toestel naar Europa komt is ook onduidelijk.