Vivo introduceert NEX 3 5G-smartphone met 'edge-scherm'

Vivo heeft de NEX 3 5G-smartphone aangekondigd. De telefoon heeft een amoled-scherm van 6,89" met randen die doorlopen over de zijkanten van het toestel. De NEX 3 komt ergens in de komende maanden uit in Azië. Of het toestel naar Europa komt is onbekend.

De NEX 3 5G heeft een amoled-scherm van 6,89" met een resolutie van 2256x1080 pixels. Het scherm ondersteunt hdr 10, en zou volgens meerdere publicaties 100 procent van het dci-p3-kleurenspectrum kunnen weergeven. Het scherm loopt door langs de zijkanten van het toestel, vergelijkbaar met de edge-schermen van sommige Samsung Galaxy-smartphones. Volgens Vivo kan het scherm op deze manier gebruikt worden voor het weergeven van notificaties wanneer het toestel omgekeerd op tafel ligt. Onder het scherm zit verder een vingerafdruksensor.

Vorige week beweerde Vivo al dat de NEX 3 een relatieve schermgrootte van 99,6 procent heeft, een claim waar misschien wat op af te dingen valt, al moeten de reviews dat uitwijzen.

De Nex 3 bevat een Snapdragon 855 Plus-chip met Qualcomm X50-modem met-ondersteuning 5g. Het toestel komt in varianten met 8GB en 12GB ram, en bevat 256GB aan opslagruimte. Eerder werd verwacht dat de telefoon tot 512GB aan opslagcapaciteit zou bevatten, maar dit blijkt niet te kloppen. De NEX 3 heeft een accucapaciteit van 4500mAh en ondersteunt snelladen met een vermogen van 44W. Het toestel wordt geleverd met Android 9.

De achterkant van het toestel bevat drie camera's. Een primaire camera met een resolutie van 64 megapixel wordt geflankeerd door twee 13megapixelcamera's; een telecamera en een camera met groothoeklens. Opvallend is de pop-up-selfiecamera met resolutie van 16 megapixel.

De NEX 3 bevat een 3,5mm-jack voor koptelefoons met een AK4377A Hi-Fi dac. Deze dac ondersteunt 32bit-audio met een sampling rate van 384KHz. Het toestel heeft geen knoppen aan de zijkant. In plaats daarvan gebruikt Vivo virtuele knoppen met haptische feedback, vergelijkbaar met de HTC U12+. Wel bevindt zich een kleine knop aan de bovenkant van de telefoon waarmee je het toestel aan kunt zetten.

Vivo brengt de NEX 3 5G de komende maanden geleidelijk uit in verschillende Aziatische markten. Of het toestel ook naar Europa komt is onbekend, maar Vivo gaf eerder dit jaar wel aan dat ze de Europese markt willen betreden.