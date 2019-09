NEX 3-smartphone heeft volgens Vivo relatieve schermgrootte 'van 99,6 procent'

De Vivo NEX 3 heeft een relatieve schermgrootte van 99,6 procent, claimt de productmanager van de fabrikant via het Chinese socialemediaplatform Weibo. Die claim lijkt niet te kloppen. De telefoon wordt op 16 september officieel onthuld.

Volgens Li Xiang, de productmanager van Vivo, is de screen-to-body-ratio berekend met de 'industriestandaard-rekenmethode'. Daarnaast stelt Xiang dat de NEX 3 de hoogste relatieve schermgrootte in een smartphone heeft, zelfs als de rekenmethode toch blijkt af te wijken. De claim van 99,6 procent lijkt in ieder geval niet te kloppen. Volgens berekeningen van Tweakers, gebaseerd op de afmetingen zoals die nu bekend zijn, gaat het om een scherm-naar-body-ratio van 93,98 procent. Ook in een hands-on van het toestel lijken de bovenste en onderste schermranden niet zo smal als op het markeringmateriaal van Vivo.

Ter illustratie: de Oppo Reno 10x Zoom, heeft een relatieve schermgrootte van 93,1 procent, de Galaxy Note 10 van 92,1 procent.

De NEX 3 verscheen eerder al op de website van Chinese keuringsinstantie Tenaa. Fabrikanten moeten smartphones laten keuren voordat telefoons op de Chinese markt mogen verschijnen. Hierdoor komen foto's en specificaties van telefoons vaak online voordat ze officieel zijn aangekondigd.

De NEX 3 bevat waarschijnlijk de Snapdragon 855+-chip. Het toestel heeft namelijk een octacore-cpu die draait op 2,96GHz. De Snapdragon 855+ is momenteel de enige mobiele processor die deze snelheden haalt. De NEX 3 zal 8GB of 12GB ram hebben. De maximale opslagcapaciteit is 512GB. De opslagruimte kan niet worden uitgebreid met een micro-sd-kaart.

Daarnaast krijgt de NEX 3 volgens Tenaa drie camera's: een primaire 64-megapixelcamera en twee camera's met 13-megapixelsensor. Ook bevat het toestel naar verluidt een pop-upselfiecamera met een resolutie van 16 megapixel. De NEX 3 biedt bovendien 5g-connectiviteit. Dit zit standaard in de nieuwe Snapdragon 855+-soc.

De NEX 3 krijgt waarschijnlijk een amoledscherm van 6,89" met een resolutie van 1080x2256 pixels. De behuizing van 16,7x7,6 centimeter bevat een accu van 4410mAh. De telefoon wordt 9,4 millimeter dik en weegt 218,5 gram. Bovendien krijgt de NEX 3 geen fysieke knoppen op de zijkant. In plaats daarvan maakt Vivo gebruik van virtuele knoppen met haptische feedback, net als op de HTC U12+.

Het is niet duidelijk of de NEX 3 in Europa wordt uitgebracht. Wel wil Vivo in de toekomst uitbreiden naar de Europese markt.

Update, 11.40: Nuance toegevoegd dat de claim van Vivo niet lijkt te kloppen.