Vivo haalt fysieke knoppen op zijkant weg op Nex 3-smartphone

De Vivo Nex 3-smartphone zal geen fysieke knoppen hebben op de zijkant. Dat blijkt uit een teaservideo van de telefoon. In plaats daarvan zitten er virtuele knoppen met haptische feedback, net als op de HTC U12+.

Waar de HTC helemaal geen fysieke knoppen heeft, beschikt de Nex 3 over een fysieke knop voor geforceerd herstarten op de bovenkant, blijkt uit de teaservideo die Vivo en de Britse YouTuber MrWhoseTheBoss hebben gemaakt. Het maken van virtuele knoppen kan bijvoorbeeld door het plaatsen van een klein touchpad in plaats van de knop of door het integreren van druksensoren op de plekken van knoppen. Het is onbekend welke techniek de fabrikant heeft gebruikt. De YouTuber deelt op verzoek van de fabrikant geen gedetaileerde specs van het toestel en noemt ook geen prijs.

Het weghalen van de fysieke knoppen aan de zijkant is vermoedelijk nodig vanwege het gebruik van het 'waterval-scherm' dat onder een hoek van 88 graden om de zijkanten heen krult. Vivo had al eerder laten weten dat de Nex 3 zo'n scherm zou hebben. De telefoon is niet gelijk aan de concepttelefoon zonder poorten, want het toestel heeft wel een usb-c-poort aan de onderkant en 3,5mm-jack aan de bovenkant.

De telefoon ondersteunt 5g, waardoor het voor de hand ligt dat Vivo de Snapdragon 855-soc combineert met een Qualcomm X50-modem. Ook Samsung en Huawei hebben 5g-modems, maar die zitten tot nu toe niet in telefoons van andere fabrikanten.

Vivo bracht vorig jaar zijn eerste twee Nex-telefoons uit. De Chinese smartphonemaker deelt een investeerder met Oppo en OnePlus. Vivo-telefoons komen vooralsnog niet uit in Europa, maar de fabrikant bereidt een komst naar Europa voor.