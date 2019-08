Xiaomi, Oppo en Vivo werken aan bestandsoverdrachtprotocol voor smartphones

Xiaomi, Oppo en Vivo werken samen aan een protocol voor het draadloos overzetten van bestanden tussen smartphones. Het systeem werkt met bluetooth en waarschijnlijk met wifi. Andere fabrikanten kunnen zich aansluiten.

Technische details zijn nog niet bekend, maar uit de aankondiging van Xiaomi blijkt dat de onderlinge verbinding tussen smartphones met bluetooth tot stand wordt gebracht en dat vervolgens met 20MB/s bestanden kunnen worden overgezet. Die snelheid maakt het aannemelijk dat er wifi wordt gebruikt. Apple gebruikt diezelfde combinatie met zijn AirDrop-functionaliteit.

De drie Chinese smartphonefabrikanten gaan de techniek in hun op Android gebaseerde besturingssystemen integreren. Het gaat om Xiaomi's MIUI, Oppo's ColorOS en Vivo's FuntouchOS. Xiaomi kondigt de gezamenlijke ontwikkeling aan op het Chinese sociale netwerk WeChat en meldt dat andere fabrikanten welkom zijn om mee te doen. Binnenkort moet de functionaliteit als bèta beschikbaar komen.

Google stopt zelf vergelijkbare technieken in Android. Sinds Android 4.0 zit Android Beam in het besturingssysteem, dat gebruikmaakt van nfc voor het koppelen van smartphones. Die techniek verdwijnt in Android Q, maar daarin komt als opvolger de functie Fast Share, die met bluetooth werkt. Ook in Googles Files-app zit een functie voor peer-to-peerbestandsoverdacht.

De Chinese fabrikanten willen met hun eigen techniek vermoedelijk een alternatief bieden dat ook werkt op smartphones zonder Google Play Services. De nieuwe Fast Share-techniek in Android Q is wellicht onderdeel van die Google-diensten en zou dus niet werken op smartphones die in China worden verkocht.