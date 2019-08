Mozilla dicht lek in wachtwoordmanager Firefox

Mozilla waarschuwt dat het mogelijk was opgeslagen wachtwoorden in Firefox te kopiëren naar het klembord zonder dat het invoeren van een vooraf ingesteld hoofdwachtwoord vereist was. Bij een nieuwe versie van Firefox is de kwetsbaarheid verholpen.

Mozilla beschouwt de impact van de kwetsbaarheid, met aanduiding CVE-2019-11733, als 'gemiddeld' en heeft deze verholpen in Firefox 68.0.2 en Firefox ESR 68.0.2. Standaard kunnen gebruikers wachtwoorden voor opgeslagen aanmeldingen in Firefox direct vanuit de wachtwoordmanager tonen maar gebruikers kunnen deze mogelijkheid achter een hoofdwachtwoord zetten.

Het bleek dat wachtwoorden dan nog steeds gekopieerd konden worden naar het klembord, zonder dat het hoofdwachtwoord ingevoerd hoefde te worden. Vanaf versie Firefox 68.0.2 is ook voor het kopiëren van wachtwoorden het invoeren van het hoofdwachtwoord vereist.

Bij de komende versie 69 van Firefox voert Mozilla enkele verbeteringen door bij zijn wachtwoordmanager. Onder andere krijgt deze een generator om veilige wachtwoorden aan te maken. Bij Google Chrome is standaard het invoeren van bijvoorbeeld de Windows-beveiliging vereist om de opgeslagen wachtwoorden in te kunnen zien.