Firefox 69 krijgt een geïntegreerde wachtwoordgenerator

Mozilla gaat Firefox vanaf versie 69 voorzien van een ingebouwde wachtwoordgenerator. De techsite gHacks ondekte de nieuwe functie in Firefox Nightly, het onstabiele test- en onwikkelplatform voor de browser. Firefox 69 staat gepland voor 3 september 2019.

De geïntegreerde wachtwoordgenerator maakt deel uit van een reeks aanpassingen die de wachtwoordmanager van Firefox functioneler moeten maken. Een aantal van die verbeteringen debuteerden eind mei al in Firefox 67, de huidige versie. Sindsdien is het bijvoorbeeld ook mogelijk om wachtwoorden te bewaren wanneer er in een privévenster wordt gesurft.

Wanneer de gebruiker straks met Firefox 69 een website bezoekt waar een account moet worden aangemaakt, zal de browser een willekeurig en veilig wachtwoord genereren. Wanneer de gebruiker de suggestie van Firefox accepteert, wordt het wachtwoord automatisch in de wachtwoordmanager opgeslagen.

gHacks merkt op dat de wachtwoordgenerator in Firefox Nightly standaard niet geactiveerd is. Gebruikers kunnen de functie zelf activeren via het onderdeel Privacy & Security. In de huidige versie zijn de mogelijkheden van de generator volgens gHacks nog tamelijk beperkt. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld niet instellen hoe lang het wachtwoord moet zijn en welke karakterset gebruikt moet worden.

Overigens heeft Mozilla gebruikers van Firefox opgeroepen om hun browser zo snel mogelijk te updaten met Firefox 67.0.3 en Firefox ESR 60.7.1. Volgens het bedrijf wordt hiermee een ernstige bug weggewerkt, waarmee hackers in staat zouden zijn om kwetsbare systemen over te nemen. Mozilla zegt op de hoogte te zijn van gerichte aanvallen waarbij deze kwetsbaarheid wordt misbruikt.