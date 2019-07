Mozilla inventariseert interesse van gebruikers voor betaald Firefox-abonnement

Mozilla vraagt gebruikers of zij interesse hebben in een betaalde variant van Firefox. Voor vijf dollar per maand zouden gebruikers daarmee geen advertenties te zien krijgen, maar ook journalistieke media steunen.

Mozilla heeft daarvoor een enquête online gezet, waarin het bedrijf gebruikers vraagt of zij interesse hebben in een betaalde versie van browser Firefox. De lijst bestaat uit slechts drie vragen. Het bedrijf wil weten of gebruikers interesse hebben in zo'n betaalvariant, of ze zich daarvoor zouden aanmelden, en wanneer ze dat zouden willen. De vragenlijst dient ook gelijk als methode om aanmeldingen voor een toekomstige bèta te ontvangen.

Het programma zou 4,99 dollar per maand kosten. Daarvoor zouden gebruikers bepaalde websites kunnen lezen zonder advertenties. Ook krijgen zij toegang tot audioversies van bepaalde artikelen, kunnen ze bookmarks binnen artikelen maken en synchroniseren, en krijgen ze een app waarin zij de artikelen advertentievrij kunnen lezen. Het zou gaan om een samenwerking tussen Mozilla en Scroll, een journalistiek aggregatieplatform. Mozilla speelt al langer met het idee om een betaalde Firefox-variant uit te brengen. De huidige vragenlijst en het voorstel lijken dan ook een voortzetting te zijn van plannen die het bedrijf in februari al toonde. Daarin zegt het bedrijf al dat het digitale advertentiemodel stuk is, en dat dat schadelijk is voor uitgevers.

Voorlopig lijkt het erop dat Mozilla probeert te inventariseren hoeveel gebruikers eventueel interesse hebben in een advertentievrije browser. Scroll zou slechts de eerste partner zijn die aanhaakt op het project. Mogelijk komen daar in de toekomst ook andere platformen bij. Gebruikers van Scroll kunnen daarmee Amerikaanse media zoals Slate, The Atlantic, BuzzFeed en Vox lezen en ondersteunen.