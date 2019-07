Populaire app Airmail gaat maandelijks bedrag vragen voor pushmeldingen

De populaire app Airmail voor iOS heeft een abonnementsmodel geïntroduceerd waardoor gebruikers moeten betalen voor pushmeldingen en het ondersteunen van meer dan één account. Gebruikers zijn niet blij.

Airmail is een van de populairste alternatieve mail-apps voor de iPhone of iPad. De app kostte vroeger vijf euro als eenmalige aankoop, maar ontwikkelaar Bloop heeft maandag het prijsmodel omgegooid. De app is nu gratis te downloaden, maar gebruikers moeten een maandelijks of jaarlijks abonnement betalen voor het ontvangen van pushnotificaties en voor ondersteuning van verschillende accounts tegelijk.

Gebruikers betalen straks 2,99 euro per maand of 9,99 voor een jaar. Gebruikers die de app eerder hadden gekocht, behouden wel ondersteuning voor meer dan één account, maar niet voor pushmeldingen. Gebruikers die de app in de afgelopen vier maanden hebben gekocht, krijgen bovendien vier maanden bedenktijd. Volgens de makers kost het steeds meer geld om pushmeldingen te ondersteunen voor zoveel gebruikers, omdat ze daar hun eigen serverinfrastructuur voor gebruiken. Het bedrijf zegt tegen Macrumors dat pushmeldingen 'een extra service bij de app' zijn.

Gebruikers zijn niet blij met de veranderingen. Op onder andere Reddit hekelen veel gebruikers het nieuwe model. Een van de problemen blijkt vooral dat Airmail gebruikers niet van tevoren heeft ingelicht over de wijzigingen.