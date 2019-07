T-Mobile overlegt met Belgische providers over ononderbroken bellen rond grens

T-Mobile overlegt met Belgische providers over het implementeren van een techniek om ononderbroken bellen mogelijk te maken als klanten de grens oversteken. Nu verbreekt de telefoon de verbinding als het signaal van het thuisnetwerk weg is.

De techniek gaat deze week live rond de grens tussen Nederland en Duitsland, zegt T-Mobile. Er liep eerder een test tussen Heerlen en Aken. Op basis daarvan besloot de provider om het ononderbroken bellen mogelijk te maken langs de hele Duitse grens.

In Duitsland heeft T-Mobile een eigen netwerk dat het telefoontje overneemt, maar in België is dat niet zo. T-Mobile zal daarvoor moeten samenwerken met Proximus, Orange of Telenet. T-Mobile zegt niet met wie het gaat samenwerken. "Dat weten we nog niet", zegt woordvoerder Joost Vente namens T-Mobile.

Met de techniek neemt een provider in een land waar de gebruiker binnen komt het telefoontje over zonder dat de gebruiker dat merkt, zegt T-Mobile. Als een klant vlakbij de grens belt via 4g, zal het netwerk hem terugzetten naar 2g of 3g, want de techniek werkt alleen met circuitgeschakelde telefoontjes en niet met ip. Dat komt omdat het samenknopen van volte, bellen via 4g, tussen landen nog te ingewikkeld is, zegt Vente. "Dat lukt ons nog niet."

Ook bij dataverbindingen zal de verbinding blijven wegvallen bij het passeren van de grens; wie bijvoorbeeld als passagier in de auto naar livestreams of streaming video kijkt, zal merken dat de verbinding wegvalt terwijl de telefoon zoekt naar een eigen netwerk.

Het Duitse netwerk neemt het circuitgeschakelde telefoontje over en handelt hem af, maar het tarief van het land van herkomst blijft gelden, aldus de provider. Bij veel abonnementen zit onbeperkt bellen in heel Europa in, waardoor dat in veel gevallen weinig zal uitmaken.